Por O Dia

Ludmilla revelou que vai lançar um DVD de pagode no ano que vem. A cantora falou sobre seus projetos futuros em entrevista ao 'Pop Story', podcast exclusivo da Deezer.

"Permiti me arriscar depois que eu participei do show dos famosos do Faustão e venci. O EP de pagode foi um pedido da galera, que eu prometi que se ganhasse como melhor cantora, faria. Aí eles falaram "ok, a gente vai te dar então esse troféu", revela. "Quando a quarentena acabar, vou tirar meus domingos para cantar pagode. Então quer me ver cantando pagode? Vai ser só aos domingos", avisou, aos risos.Sobre quarentena, a funkeira disse que a sua foi bem produtiva e avisou em primeira mão que planejou um DVD de pagode e um novo álbum com vários feats que ninguém imagina, ambos com previsão de lançamento para 2021.