Mel Fronckowiak e Rordigo Santoro reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 13:48 | Atualizado 25/11/2020 17:57

Mel Fronckowiak publicou um clique raro ao lado do marido, o ator Rodrigo Santoro, no Instagram, nesta quarta-feira.

fotogaleria

Publicidade

"O menino tinha certeza de que tinha nascido no dia em que viu o rio. Na sua memória não havia nada antes daquele dia", escreveu ela, fazendo referência ao "Menino do Rio Doce", do cartunista Ziraldo.

O casal está juntinho desde 2016 e tem uma filha, Nina, de 3 anos.

Publicidade