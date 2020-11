O Canal Brasil vai exibir entre 28 e 31 deste mês uma programação especial com filmes indicados às principais categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Entre tantos, "Aquarius", com Sonia Braga (foto) e direção de Kleber Mendonça Filho. A 16ª edição do Grande Prêmio, realizado pela Academia Brasileira de Cinema, vai acontecer no dia 5 de setembro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 14:43 | Atualizado 25/11/2020 14:51

A brasileira Sônia Braga está entre os 25 melhores atores do século XXI, de acordo com a lista do jornal The New York Times, dos Estados Unidos, divulgada nesta quarta-feira (25).