Paola Carosella e Ana Paula Padrão curtem férias juntas Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 16:45

No aniversário de 55 anos da apresentadora Ana Paula Padrão, a chef Paola Carosella homenageou a amiga pelas redes sociais.



"Feliz dia, mana. Continua assim, porque você só melhora. Mais sábia, mais aventureira, mais sensível, sempre coerente, pragmática (na medida certa), divertida r absurdamente inteligente", escreveu a argentina na legenda de uma foto ao lado de Ana, no Instagram.



Os fãs elogiaram a publicação: "Dupla maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Queria ser amiga da Paola também", brincou outra.



As duas são colegas de trabalho do Masterchef, exibido pela Band.