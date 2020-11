Pabllo Vittar Reprodução Instagram

Publicado 25/11/2020 19:20

Quem diria! Cardi B se declarou nesta quarta-feira (25) para Pabllo Vittar, dizendo que a ama.



Cardi repostou um tweet em que a coloca como inspiração do penteado de Pabllo no clipe 'Bandida'. "Eu a amo", escreveu em inglês.



É claro que Pabllo não segurou a emoção e foi logo tietar a rapper, retribuindo o amor.



Os fãs ficaram enlouquecidos com a interação entre as duas, e já começaram a sonhar com parcerias musicais.

