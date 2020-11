Eduardo Sterblitch Reprodução/TV Globo

Publicado 25/11/2020 20:12 | Atualizado 25/11/2020 20:13

Eduardo Sterblitch e a esposa, a atriz Louise D’tuani, são os entrevistados do 'Conversa com Bial', na noite desta quarta-feira.

Na atração, o humorista relembrou sua nudez no 'Amor e Sexo' e disse que foi um momento fundamental em sua vida. "Foi uma mudança, eu tinha que fazer isso um dia", conta, "sempre tive muito pudor com meu corpo. É como se o Edu em cena fosse mais interessante, o da minha vida é mais chato", confessou.