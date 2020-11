Rodela está com 95% do pulmão comprometido Reprodução Internet

São Paulo - O humorista Luiz Carlos Ribeiro, conhecido como Rodela, está internado na UTI de um hospital de Guarulhos, em São Paulo, em estado grave. A informação é de Rafael Pessina, que falou sobre o assunto no programa "Melhor da Tarde", da Band.

Segundo Pessina, Rodela está com 95% dos pulmões comprometidos. "Ele foi internado no hospital com pneumonia. A gente ainda não sabe se é Covid-19 ou não, mas ele está intubado e os pulmões dele estão 95% comprometidos", disse.

"Nas redes sociais, o último post dele foi no dia 10 de novembro. Uma postagem normal, divertida, como as que ele sempre faz. A família até agora não se manifestou", completou.

Rodela ficou conhecido por participar de programas de auditório como "Programa do Gugu", "Programa do Ratinho" e Celso Portiolli.