Amigos e familiares se despedem de Fernando Vanucci em velório no Rio

Rio - O corpo do jornalista Fernando Vanucci foi velado por amigos e familiares, no salão nobre do C. R. Botafogo, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira. Vanucci morreu nesta quarta, aos 69 anos, vítima de um infarto. No ano passado, ele chegou a ficar internado por conta do mesmo problema que o levou a morte.

Após o velório, o corpo será levado para Sulacap, e será enterrado às 15h. Com passagens pelas principais emissoras de televisão, o jornalista esportivo ficou conhecido pelo bordão “Alô, você”. Vannucci era locutor, apresentador e comentarista esportivo. Ele deixa quatro filhos.