Por O Dia

Publicado 26/11/2020 14:03 | Atualizado 26/11/2020 14:20

Após anunciar o término de seu relacionamento de 12 anos com Luan Santana, Jade Magalhães revelou para seus fãs que que está procurando um novo apartamento para morar.

"Hoje de manhã foi bem corrido porque eu fui visitar um monte de apartamento. Logo, logo eu me mudo", disse Jade no Instagram Stories, nesta quinta-feira.

Vale lembrar que no ano passado, o sertanejo chegou a comprar um apartamento em São Paulo para os dois morarem após o casamento.

No entanto, os dois romperam o noivado no meado do mês passado