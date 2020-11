Gabriela Pugliesi reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 14:56 | Atualizado 26/11/2020 15:39

Uma das primeiras famosas a serem diagnosticadas com a covid-19, em março, Gabriela Pugliesi revelou que sofre com resquícios da doença até hoje.

"Quando eu peguei, fiquei muito mal. Foi muito ruim. Estou com resquícios até hoje. Tenho falta de ar até hoje. Inclusive, vou fazer uma tomagrafia do tórax, porque acho que fiquei com resquícios. Não é brincadeira", alertou ela, através do Instagram Stories, nesta quinta-feira.

Com a segunda onda da pandemia do novo coronavírus no Brasil, a digital influencer confessou que está com medo de pegar a doença de novo e ainda relembrou o fato de ter sido 'cancelada' após reunir amigos em uma festa em casa, em abril deste ano

"Eu sei que lá no início eu reuni amigos aqui em casa, fui extremamente errada, fui cancelada aqui. Não tô fazendo demagogia ou sendo hipócrita. Eu realmente me arrependo, realmente levo isso muito a sério. Eu não estou saindo muito de casa, porque estou com medo de pegar de novo, porque tem gente que pegou de novo, tá? Só que agora as pessoas estão fazendo pior. Está tendo festa de verdade, aglomeração de verdade. Eu tô falando isso porque eu estou preocupada", disse.