Vera Fischer não teve contrato renovado com a Globo Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 16:42 | Atualizado 26/11/2020 16:47

Vera Fischer celebrou a volta do polêmico filme 'Amor Estranho Amor', de 1982, protagonizado por Xuxa. A atriz, que também era co-produtora do filme, lamentou que o projeto tenha sido tirado de circulação até então.

fotogaleria

Publicidade

"Sentimos no bolso. Eu acho que vão querer lançar novamente nos cinemas ou plataformas. E vai ser um ganho... A própria Xuxa disse outro dia que o filme é bom e tem que ser visto. Vai ser bom pra gente", disse Vera em entrevista ao Cinejornal, do Canal Brasil, que vai ao ar nesta quinta-feira (26).

Sobre as polêmicas em torno do filme, Vera opinou sobre o motivo dele ter sido retirado de circulação: "Acho que eles obrigaram a tirar o filme. Seminua com um garoto de 12 anos... Acho que a situação foi essa".