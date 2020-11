Mumuzinho Globo/Vitor Pollak

Por O Dia

Após pedir ajuda no Twitter e Instagram para encontrar um sósia para seu novo clipe, Mumuzinho se surpreendeu com as sugestões enviadas à ele.

fotogaleria



"Nem um dia procurando um sósia e já to até achando que tenho irmão gêmeo perdido", brincou. "Nem um dia procurando um sósia e já to até achando que tenho irmão gêmeo perdido", brincou.

Publicidade

Nem um dia procurando um sósia e já to até achando que tenho irmão gêmeo perdido. — Mumuzinho (@MumuzinhoC) November 26, 2020

O pagodeiro, no entanto, já escolheu seus preferidos e pediu a ajuda dos fãs para votarem no mais parecido.

Publicidade

"Olha, nem eu sabia que tinha tanta gente parecida comigo por aí. Foram muitos comentários desde ontem (quarta-feira) e muitos directs, mas tivemos que restringir para algumas pessoas, eu precisava de um Mumu adolescente. Esse é o meu TOP3, mas quem decide são vocês. Qual deles vai participar do clipe de “Playlist”, minha música nova que sai em breve?", perguntou.