26/11/2020

O ator Nicolas Prattes comemorou a vitória como melhor ator no Festival Independente de Cinema de Montreal, com o filme 'Flush'.



"Feliz com a chegada de dois prêmios novos! Agora o Louro Oficial do Montreal Independent Film Festival acabou de chegar, muito feliz! Porém, a novidade maior é que Diego Freitas ganhou como melhor diretor na Alemanha, no German United Film Festival", postou o ator na legenda do carrossel de fotos, que mostra uma cena do curta-metragem.



A história, dirigida por Freitas, conta, em 20 minutos, uma noite na vida de Sarah, uma pessoa não-binária, e Tom (Prattes), hétero e machista. Os dois acabam trancados em um banheiro, o que gera reflexões e diálogos a respeito de identidade de gênero.