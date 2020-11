Marília Mendonça posta foto do filho Léo. Reprodução / Twitter

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 18:12

Marília Mendonça deixou os seguidores morrendo de fofura depois de compartilhar uma foto do filho Léo, de 11 meses, com boné e violão.



"Eu babo", escreveu a cantora no story do Instagram. Ela postou a mesma foto no Twitter, o que gerou uma onda de fofura nos comentários, com os seguidores morrendo de amores pelo bebê.



"Daqui a pouco já vai está produzindo hits também", escreveu uma seguidora. "Iti malia, lindo demais", brincou outra pessoa.