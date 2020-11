Alinne Moraes diz que foto ao lado de Neymar é falsa Divulgação / Caras

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 19:08

Alinne Moraes colocou a boca no trombone nesta quinta-feira (26), desmentindo uma fotomontagem publicada pela revista Caras, em 2018. Na ocasião, ela foi colocada ao lado de Neymar e Bruna Marquezine, além do ator americano Adrien Brody, no baile de gala da amfAR.



"Aglomeração fake. Montagem do dia em que me tornei a muleta do Neymar sem ser questionada para o devido fim", escreveu a atriz, que esclareceu que é ela mesma quem cuida do próprio Instagram, quando seguidores suspeitavam de invasão ao perfil.



Na ocasião, Neymar usava muletas em decorrência de uma lesão em um jogo pelo Paris Saint-Germain.



Alinne também contou que cortaram o marido da foto ao lado dela, e que sequer viu o até então casal naquele dia.