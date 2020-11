Por IG - Gente

Publicado 26/11/2020 20:20

Eliminado de "A Fazenda 12", Lucas Selfie é considerado um dos maiores estrategistas da temporada. Recentemente ele concedeu uma entrevista ao 'Natelinha' e falou sobre bissexualidade e sobre seu romance com Raissa.

Assumidamente bissexual, Lucas explica que nem sempre teve as ideias tão definidas quanto hoje. "Óbvio que no começo na adolescência, você fica meio perdido, até pela forma que a sociedade aborda isso. Eu ficava na dúvida como eu conseguia me atrair pelos dois sexos e não ter que tomar um lado. Até que eu entendi que é o que gosto de viver, gosto de tudo, gosto de gente. Gosto de me conectar com as pessoas pela cabeça. É muito mais mental que físico", disse.

Affair de Raissa Barbosa em "A Fazenda 2020", Selfie disse que a peoa está ciente de sua orientação sexual. "Lá dentro acabou desenrolando com a Raissa, que é uma pessoa que eu me identifiquei de cara. Sempre deixei tudo muito claro sobre isso [sexualidade] pra ela. A gente até combinou de marcar uma casa de swing e ela topou. Falei com ela que sou da bagunça, não quero namoro sério, sou meio pra frente", continuou.

Questionado se prefere evitar falar de sua vida privada, o ex-participante do reality show não pestaneja. "Pra mim, é uma questão muito tranquila, bem resolvida. Não tenho medo de falar nesse assunto, não fico com pé atrás. Me considero livre, raramente eu faço algo que não tenho vontade", finalizou Lucas Selfie sobre sua sexualidade.