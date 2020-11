Camila Pitanga faz ensaio na praia do Leblon

Rio - Camila Pitanga fez ensaio fotográfico, nesta quinta-feira, na Praia do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Com direito a troca de look, a atriz posou para as lentes do fotógrafo dentro e fora d'água. Camila usou cropped e calça estampados, deixando a barriguinha à mostra, além de um vestido longo em tom neutro. O último papel da filha de Antônio Pitanga foi na série Aruanas, na Rede Globo.