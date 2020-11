Anitta reprodução da internet

Publicado 27/11/2020 10:48 | Atualizado 27/11/2020 11:15

São Paulo - Nesta quinta-feira, Anitta participou de um evento com famosos e alguns influenciadores. Após o show, a poderosa acabou deixando escapar um segredo nos stories de Thaynara OG.



Enquanto a influencer registrava o encontro com os vocalistas do grupo Barões da Pisadinha, Anitta revelava ao fundo o desejo de ficar com alguém misterioso. "Eu estou doida pra dar, eu ainda vou dar para ele. Belíssimo, belíssimo", dizia a poderosa ao fundo, referindo-se ao rapaz.

Ao perceber que Thaynara estava gravando o momento, Anitta se preocupou e tentou contornar a situação: "Você tá gravando stories? Eu estou falando um monte de sacanagem aqui. Tudo bem, posta, mas se eu falei, era tudo fic", disse a intérprete de Vai Malandra. "Relaxa, ninguém vai ver", brincou Thaynara OG.