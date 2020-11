Lexa e Tony Salles Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 11:53 | Atualizado 27/11/2020 11:54

Rio - Lexa está com música nova na área e resolveu divulgar com uma foto bem ousada nesta sexta-feira. Ao lado de Tony Salles, da banda Parangolé, ela posou com o bumbum de fora para avisar que o single "Venenosa" já está nas plataformas digitais.

fotogaleria

Publicidade

"E uma quebradeira daquelas! Dancem e se divirtam", explicou a artista sobre sua nova música. Com o clique ousado, ela colecionou uma série de suspiros pela pose de costas, o físico malhado e o bumbum avantajado.

"Arrasando como sempre, né?", disse uma seguidora. "Só queria um bumbum desses", brincou outra em seguida.