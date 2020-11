Leticia Spiller Reprodução

Publicado 27/11/2020 12:12 | Atualizado 27/11/2020 12:16

São Paulo - Letícia Spiller, em participação no "Que História é Essa, Porchat?", na noite desta quinta-feira, revelou que na época de paquita mentiu para Xuxa para faltar ao trabalho. A atriz sofria de problemas respiratórios e inventou uma crise de asma para não viajar ao México.

"Quando eu entrei no trabalho eu não fazia ideia do quanto eu ia ter que trabalhar. Eu tinha paixão por teatro, eu queria ser atriz, eu entrei nesse trabalho porque eu queria me virar para pagar meus cursos sozinha, sem depender da minha mãe ou do meu pai", recordou Letícia Spiller.

"Eu tinha asma e bronquite alérgica desde criança, e nessa época eu ainda tinha algumas crises. Eu fazia tudo para ficar um tempo em casa ou ficar fazendo teatro com a galera e eu não ia poder fazer a peça junto com eles porque eu ia ter que ir para o México, com a Xuxa", seguiu ela.

Para se livrar do trabalho de paquita, Letícia então inventou uma crise asmática. "Tudo que o Brasil queria era ir para o México com a Xuxa e ela [Letícia] queria ficar aqui fazendo teatro", brincou Porchat.

A mentira de Spiller quase caiu por terra, pois antes de viajar Xuxa e Marlene Mattos, antiga produtora da Rainha dos Baixinhos, foram visitá-la. "Daí estou eu lá com a minha mãe em casa, bate a campainha, quem era? Xuxa e Marlene foram me fazer uma visita para eu ver se eu estava bem. Ficamos lá, conversando e até fingi uma falta de ar".

Letícia Spiller aproveitou a participação no programa de Fábio Porchat para se desculpar com Xuxa sobre a mentira. "Xuxa, me perdoa. Ela sabe que eu a amo demais".