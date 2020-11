Gabriela Pugliesi reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 16:22 | Atualizado 27/11/2020 16:22

Após revelar que tinha medo de pegar coronavírus novamente, Gabriela Pugliesi contou que tem mais anticorpos da doença, através de seu Instagram, nesta sexta-feira.

"Só pra falar que saiu resultados e eu não tenho mais os anticorpos do coronavírus. Não estou imune, tá? Já peguei e posso pegar de novo. Mais um argumento para você ficar em casa e não fazer festa e oba oba", afirmou a influenciadora. "Não sei se já tive (anticorpos) algum dia, porque não tinha feito IGG até hoje", contou.



Ela ainda falou sobre os resquícios da doença, quando contraiu em março. "Tenho um mínimo resquício no pulmão, que saiu também o resultado da tomografia de tórax que fiz ontem. Falei que até hoje tenho um pouco de falta de ar, com certeza deve ser sequela do corona, mas deu baixo, menos de 1%. Nas minhas noias, talvez vá em um pneumologista. Vim falar porque muita gente perguntou do resultado. Deixa eu explicar melhor. Apareceu um negócio que chama vidro fosco, que é normal para quem teve Covid. É uma das sequelas. Muita gente ficou. É chato porque dá essa falta de ar, você quer ar e não vem. Mesmo que esteja pequena no laudo, não está grave, vou procurar ir em um pneumologista. Mas é uma sequela do Covid", explicou.