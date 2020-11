Lívia Andrade Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 10:05 | Atualizado 28/11/2020 10:06

Lívia Andrade anunciou nos stories do Instagram que está com Covid-19. Ela explicou que teve de fazer uma tomografia para diagnosticar a doença.



"Todoa oa resultados dos meus exames deram negativo. Então não estou com Covid, certo? Errado, muito errado. Sextou com S de se fu...Agora é minha vez", disse ela, que também disse que fazia testes semanais por conta do reality VillaMix, do Multishow.



"Eu não estava me sentindo bem e resolvi repetir os exames algumas vezes, em laboratórios diferentes", explicou. Lívia continuou o alerta: "Imagina se eu vou gravar amanhã com esse monte de exame negativo? Complicado. Então vocês tomem cuidado, porque o bicho tá pegando".