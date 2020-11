Fani Pacheco Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 13:43

A ex-BBB Fani Pacheco, que hoje é estudante de medicina, compartilhou com os seguidores do Instagram um registro de uma aula de ortopedia.



"Amei minha aula prática de ortopedia de ontem. Aprendi tudo! Que saudade da época em que as aulas e provas eram presenciais. Vem, vacina", escreveu Fani na legenda.



Fani disse que pretende se especializar na área da psiquiatria futuramente. "Eu nasci para a psiquiatria", respondeu a ex-sister a um seguidor que pediu para que ela não largasse a vertente médica.