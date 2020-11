David Prowse viveu Darth Vader na saga Star Wars Reprodução

Por iG

Publicado 29/11/2020 08:47 | Atualizado 29/11/2020 08:56

São Paulo - Morreu o ator britânico David Prowse neste domingo (29). O artista ficou famoso por ser o homem por trás da máscara do Darth Vader nos três filmes originais da saga 'Star Wars'. Segundo a BBC, ele estava com 85 anos de idade e as causas da morte ainda não foram reveladas.

Thomas Bowington, agente de David Prowse, escreveu uma homenagem para o ator no Twitter. "Que a força esteja com ele, sempre!", declarou citando um jargão do filme. "Embora famoso por interpretar muitos monstros, para mim e para todos que conheceram Dave e trabalharam com ele, ele foi um herói em nossas vidas", completou.

Mark Hamill, o ator que viveu Luke Skywalker em 'Star Wars', também postou uma homenagem para o colega de elenco. "Muito triste em saber da morte de David. Ele era um homem gentil e muito mais do que Darth Vader. Ele amava seus fãs tanto quanto eles o amavam", lamentou.