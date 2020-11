Sertanejo Leonardo Reprodução Instagram

Publicado 29/11/2020 10:13 | Atualizado 29/11/2020 10:29

São Paulo - O cantor Leonardo revelou que está com dengue. Ele fez o anúncio enquanto participava do chá de revelação do neto, que teve uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Zé Felipe, filho do artista, e Virginia Fonseca estão à espera da primeira filha e contraíram Covid-19 logo depois de anunciarem a gravidez.

"Testei positivo para dengue hoje cedo. Muita dor no corpo, nas 'juntas', pontadas e febre é o que estou sentindo neste momento", contou Leonardo durante o chá revelação. Antes de saber que o sexo do bebê, que é uma menina, Leonardo também comentou como está se sentindo em relação ao bebê.