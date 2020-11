Por O Dia

O ator Sean Connery, que morreu em outubro deste ano , foi vítima de pneumonia e insuficiência cardíaca, segundo o site TMZ.De acordo com o portal, que teve acesso à certidão de óbito do ator de James Bond, ele também teve fibrilação atrial, isto é, irregularidades na frequência cardíaca. Tal condição pode causar problemas de circulação e AVC, entre outros problemas.Connery morreu no dia 31 de outubro, aos 90 anos.