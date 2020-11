Gugu Liberato teve três filhos com Rose Reprodução / Instagram

Por iG

Publicado 29/11/2020 13:39 | Atualizado 29/11/2020 13:43

São Paulo - Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu Liberato, contou que as caçulas Marina e Sofia vão passar por uma iniciação. As gêmeas, que estiveram no Brasil recentemente para uma homenagem póstuma ao pai, e os namorados irão aos cultos de jovens da igreja que a mãe frequenta nos Estados Unidos.

A médica postou uma foto com os adolescentes e o pastor da instituição religiosa. "Recebemos hoje em casa o nosso querido pastor Lécio Dornas. Jantamos, conversamos muito e depois fizemos uma linda e abençoada oração. Minhas filhas e também Felipe e Gabriel vão iniciar nos cultos dos jovens na nossa Igreja da Família. Esteve conosco também Sarah, que é a filha do pastor, que lidera o grupo dos jovens. Estou em oração permanente para que meus filhos venham a fazer parte do corpo de Cristo. Sei que Deus está preparando", escreveu Rose Miriam no Instagram.

Gugu Liberato teve três filhos com a médica, as gêmeas Marina e Sofia, de 16 anos, e João Augusto, de 19. Após a morte do apresentador, Rose Miriam foi deixada de fora do espólio e luta na Justiça para ser reconhecida como uma das herdeiras da fortuna deixada pelo comunicador.