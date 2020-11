Por IG - Delas

Publicado 29/11/2020 14:57 | Atualizado 29/11/2020 17:29

Bem diferente do ano passado, quando a Sabrina Sato deu uma festança para comemorar o aniversário de Zoe, este ano ela apenas reuniu os mais chegados para comemorar a data especial. A apresentadora, que contraiu Covid-19 recentemente, também postou uma foto com a filha e o look da menina chamou bastante atenção.



Zoe estava usando um vestido dourado e um boné com o laço no mesmo tecido. "Embrulharam a Zoe com papel de bala?", brincou uma seguidora. "É que ela é um docinho", respondeu outra bem-humorada. Sabrina Sato também respondeu o comentário com risadas e um coração.

Na legenda, a apresentadora de "Guerra dos Clones" se declarou para a filha. "Hoje eu comemoro, mas também agradeço pelos 2 anos de amor infinito. Foram 2 anos que vi passar rápido e ao mesmo tempo pareceu uma vida inteira, porque não consigo me imaginar sem você. Você é o melhor de mim. É minha vida, a minha luz. Parabéns, minha Zoines! Que alegria te ter aqui", escreveu Sabrina.