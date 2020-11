Bruno, o Borat de Amor e Sexo reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 21:30 | Atualizado 29/11/2020 21:35

fotogaleria

Publicidade

As informações sobre o estado de saúde de Borat foi passado por Mariana Melgaço de Mello, médica e mulher dele, através do Instagram Stories. Ele deve sair do CTI (Centro de Terapia Intensivo) para a enfermaria. Ele está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge.

"De acordo com a evolução médica de hoje, o paciente Bruno Soares Rodrigues Miranda, internado no CTI, Leito 3, encontra-se acordado, em bom estado geral, lúcido e orientado, respirando em ar ambiente, hipocorado, hidratado, estável hemodinamicamente, alega melhora da dor e ter evacuado. Abdômen mais flácido, menos doloroso à palpação profunda, sem sinais de irritação peritoneal, ferida operatória com saída de secreção serosanguinolenta. Melhora da condição clínica. Iniciar dieta (alimentação) líquida completa, aguarda resultado de exames laboratoriais. Em avaliação de alta do CTI para a enfermaria. Segue em vigilância intensiva", dizia o comunicado.