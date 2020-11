Gustavo Mendes caracterizado como Dilma Roussef Divulgação

Por iG

30/11/2020

São Paulo - Após dois anos da realização da bariátrica, Gustavo Mendes, humorista conhecido por imitar a ex-presidente Dilma Roussef, avaliou a cirurgia. Quase 60 quilos mais magro, Gustavo comentou o tema em entrevista após dois anos do procedimento.

"Hoje estou com 63 quilos. Quando fiz a bariátrica estava com 116 quilos. Perdi quase 60 quilos em dois anos e mantive o peso", disse ele à revista Quem, que não indicaria o procedimento a outras pessoas.

"A bariátrica não é algo fácil, que recomendaria. No meu caso, fiz porque já fazia tratamento para emagrecer desde 2009 sem sucesso. E tinha alguns problemas de saúde associados à obesidade. Estava pré-diabético e com uma apneia do sono gravíssima. E depois da cirurgia, o organismo não absorve mais nutrientes como uma pessoa normal, então tenho que fazer reposição de vitaminas e de hormônios para que meu organismo absorva. São cuidados pós-cirúrgicos que tenho que ter para o resto da minha vida".

Pandemia

Ao fazer um balanço sobre 2020, Mendes manteve os pés no chão. "Não foi um ano fácil para a maior parte das pessoas no país e no planeta. Mas não posso reclamar de nada, somente agradecer pela saúde, pela vida. Para o artista é sempre muito difícil ficar longe dos palcos, de gravações, mas aproveitei o momento de isolamento para produzir ainda mais", pontua ele.