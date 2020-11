Adriana SantAnna Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2020 16:40

A ex-BBB Adriana Sant'Anna contou como é a sensação de ver o primeiro milhão de reais na conta bancária, ao responder perguntas dos internautas no Instagram, nesta segunda-feira. Ela disse que acabou não percebendo quando se tornou uma milionária, já que passou a lidar com o dinheiro de uma forma diferente desde que se tornou ma empresária da internet.

"Engraçado até responder esse tipo de pergunta porque algumas pessoas se sentem ofendidas por falar de dinheiro, por falar de alguma coisa, e isso realmente é um fato, a gente paga imposto, inclusive a gente paga tudo bonitinho, em relação a tudo que a gente ganha. Então, não natural, porque não foi, mas eu nem vi, pra você ter ideia", afirmou ela.

Adriana ainda disse que sua grande vontade era conseguir ir ao mercado comprar o que queria, já que cresceu em uma família humilde. "É engraçado porque o dinheiro ele sempre falou como uma ferramenta na minha vida, como tipo meu foco. Eu queria comer farinha láctea, queria comer carne, eu queria comer as coisas, e eu tinha a certeza que eu queria ter muito dinheiro pra ir no supermercado e pegar tudo que eu quisesse, sem me preocupar. E quando o dinheiro foi acontecendo de forma mais alta com o meu trabalho na internet foi uma consequência, eu nunca coloquei tipo: '1 milhão é meu foco'", explicou.