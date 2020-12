Bruno, o Borat de Amor e Sexo reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 20:58 | Atualizado 30/11/2020 20:59

Bruno Miranda, o Borat de "Amor & Sexo", falou sobre o momento em que foi baleado, na Zona Oeste do Rio, na última quarta-feira, em entrevista à Época.

"Estava indo malhar quando vi o acidente e saí correndo para ajudar. Ajudei as pessoas dos dois carros. Logo em seguida, veio uma outra pessoa, acusando o motorista de passar por ele em alta velocidade. O motorista revidou, xingou a esposa do rapaz e já foi para cima do cara dando chutes e socos. Eu estava na calçada, no telefone, ligando para o bombeiro, quando o cara já caiu no chão, e o motorista deu o tiro", explicou ele.

À publicação, Borat disse que foi aos carros das vítimas ver se elas estavam bem. "Quando ele fez o disparo, eu estava um pouco atrás, na calçada, falando ainda com o bombeiro. Não era para pegar em mim, mas acabou pegando. E eu, no telefone com o 193, falei para eles: 'eu tomei um tiro, eu tomei um tio, me ajuda, manda uma ambulância'", detalhou.

O assistente de palco de Fernanda Lima teve que passar por uma cirurgia de emergência e ficou internado em estado grave na CTI do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele segue internado na enfermaria da unidade de saúde.