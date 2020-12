Marcela Mc Gowan Reprodução

Rio - A ex-BBB Marcela MC Gowan falou sobre sua bissexualidade, em entrevista à Revista Glamour. A médica e ginecologista disse que sofreu ao se assumir.

"A primeira vez que falei abertamente sobre a bissexualidade foi no BBB. A minha orientação se expressou já adulta, e eu queria me relacionar com outras mulheres. Mas isso acabou sendo uma questão: me sentia mal por ser médica e cuidar diretamente de mulheres", revelou Marcela.

Ela disse que sempre foi bem resolvida com suas questões sexuais, no entanto, tinha medo disso prejudicá-la no trabalho. "Apesar de nunca ter sido um grande conflito interno, pensava que isso poderia me causar algum prejuízo profissional", concluiu ela.