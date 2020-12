Por O Dia

Publicado 08/12/2020 15:28 | Atualizado 08/12/2020 15:29

São Paulo — A cantora Valesca Popozuda não está nem aí para o ganho de peso que teve durante a pandemia do novo coronavírus. A funkeira garantiu que está feliz consigo mesma, e que não se preocupar mais em ser uma 'gostososa'.



fotogaleria

"Engordei 10kg durante a pandemia e tudo bem, sabe? Já passei daquela fase de querer ser a gostosona, a marombada. Hoje me preocupo com minha saúde", disse Valesca em entrevista a Luciana Gimenez, no 'Luciana By Night', da RedeTV!.A cantora também comentou sobre as cirurgias que fez no passado, e como a relação com o próprio corpo mudou ao longo dos anos. "Fiz uma lipoescultura nas coxas [em 2015]. Queriam muito que eu fizesse a capa, mas disseram que eu não tinha o perfil, que precisava afinar minhas pernas", contou a funkeira, explicando também que teve complicações após o procedimento."Necrosou, deu fibrose, senti muitas dores e precisei de drenagens. Sofri bastante, entrei em depressão e me calei", revelou.A entrevista de Valesca Popozuda vai ao ar na noite desta terça-feira (08), a partir das 23h30.