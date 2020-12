Madonna Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 15:26 | Atualizado 08/12/2020 15:27

EUA — Nunca é tarde para começar! Madonna surpreendeu os fãs com uma novidade: a primeira tatuagem que fez, aos 62 anos de idade.

A cantora brincou com a letra da própria música, 'Like a Virgin', ao postar os bastidores da sessão. "Inked for the very first time..." ("Tatuada pela primeira vez", em tradução livre).



A Rainha do Pop compartilhou as fotos no Instagram, nesta terça-feira (09). A escolha da diva foram as iniciais dos filhos dela, tatuadas no pulso esquerdo: "L.R.D.M.S.E", representando, respectivamente, Lourdes Maria, Rocco Ritchie, David Banda, Mercy James e as gêmeas Stelle e Esterre.