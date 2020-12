Por O Dia

Gisele Bündchen encantou seguidores nesta terça-feira (09), ao postar uma foto em celebração ao aniversário do filho mais velho, Benjamin, de 11 anos.

"Feliz aniversário, meu doce anjinho", escreveu a modelo na legenda da foto, em que aparece abraçada ao filho em uma piscina.Há três dias, Gisele também comemorou o aniversário de 8 anos de Vivian Lake, a filha mais nova e também fruto do casamento com o astro do futebol americano, Tom Brady.O paizão, por sinal, comentou nas duas publicações. "Amo esse menino", escreveu na postagem sobre o filho. "Nossa garotinha", comentou na foto de Vivian.