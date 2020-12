Deborah Secco Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 17:43

fotogaleria

Publicidade

"Que Deus conforte a todos que te amam", escreveu ela.

Arrasada... Que Deus conforte a todos que te amam. pic.twitter.com/pjg8M4xaaA — Deborah Secco (@dedesecco) December 8, 2020

Publicidade

No entanto, um internauta tirou a atriz do sério ao comparar Eduardo com Marcius Melhem, ex-diretor da Globo acusado de assédio contra Dani Calabresa. "Achei que fosse o Marcius Melhem", escreveu o usuário da rede social.



Sem papas na língua, a atriz respondeu: "Vocês são nojentos. São incapazes de se solidarizar com vítimas de violência, com mortes de pessoas queridas. Vocês são mortos por dentro. Estou aqui sentindo a dor da perda de um amigo".

Vcs são nojentos. São incapazes de se solidarizar com vítimas de violência, com mortes de pessoas queridas. Vcs são mortos por dentro. Estou aqui sentindo a dor da perda de um amigo. https://t.co/dxfxME04lf — Deborah Secco (@dedesecco) December 8, 2020

Publicidade



O enterro do artista ainda não tem hora e local divulgados.