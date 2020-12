Maraisa reprodução do instagram

Publicado 09/12/2020 13:59

Rio - Maraisa, da dupla com Maiara, está com um corpão de dar inveja. A cantora publicou uns cliques arrasadores no Instagram, nesta quarta-feira.

"Muito amor pra vocês", disse ela, ao compartilhar fotos feitas por João Valentino.

Quem ficou babando por ela foi o apresentador Danilo Gentili. "Desculpe, eu entrei aqui por engano. Eu pensei que era o instagram da Maraisa, não da Miss Brasil", escreveu ele nos comentários.