Amigos e familiares se despedem de Eduardo Galvão no Crematório Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio Ag. News

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 14:36 | Atualizado 09/12/2020 14:49

Rio - Amigos e familiares se despediram do ator Eduardo Galvão, no Crematório Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira. Mariana, filha do ator, chegou ao local acompanhada pelo tio, Guilherme Galvão.

O ator estava internado na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, desde o dia 26 de novembro. No dia 1º de dezembro, ele precisou ser intubado.

"Achei esse texto hoje na casa do meu pai... ele era isso. Pura luz, pura vida, pura alegria e puro amor. Sou muito privilegiada por ser filha de um dos caras mais incríveis da Terra. Faltam palavras, falta ar... mas a energia dele era tão incrível que eu sei que logo vai passar, ele não deixava ninguém ficar baixo astral por muito tempo", disse Mariana nas redes sociais, na ocasião da morte do pai.