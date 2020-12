Eduardo Galvão reprodução do instagram

Publicado 09/12/2020 18:06 | Atualizado 09/12/2020 18:07

Rio- O corpo do ator Eduardo Galvão foi cremado no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio, por volta das 16h, nesta quarta-feira. O ator morreu aos 58 anos vítima de complicações da Covid-19, na noite de segunda-feira.

Antes da cremação, houve uma cerimônia restrita a familiares e amigos na capela ecumênica do crematório. Cerca de 30 pessoas estiveram no local.

O ator estava internado na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, desde o dia 26 de novembro. No dia 1º de dezembro, ele precisou ser intubado.