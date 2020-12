Por O Dia

Publicado 09/12/2020 19:37 | Atualizado 09/12/2020 19:40

Rio — A atriz Andréia Horta, que testou positivo para a Covid-19 logo após retornar às gravações na Globo, compartilhou um pouco do que sentiu por causa da doença.

"Intensas dores de cabeça e nos olhos, mal-estar dos piores da vida, fraqueza, tonturas, vômitos, diarreia, tosse e cansaço", detalhou a atriz.Andréia foi a terceira do elenco da novela 'Um Lugar ao Sol', que estreia após o fim de 'Amor de Mãe', a ser contaminada. Além dela, foram diagnosticados Marieta Severo, que está internada no Rio , e o ator Marco Ricca, intubado na UTI Horta deu detalhes do drama que tem passado com o coronavírus no Instagram. "Já não sinto gosto nem cheiro de nada", disse, completando que tem chegado a oxigenação do sangue várias vezes ao dia."Começo a usar de desespero quando o oxímetro erra, ficar aliviada quando normaliza...", relatou.Andréia também fez uma reflexão sobre todo esse momento turbulento pelo qual todos estão passando: "O crescimento de casos nos últimos dias é tenebroso. Ver amigos tombando e lutando com a doença é muito doloroso. E por tudo isso já chorei muitas vezes. De que modo cuidaremos uns dos outros? De que modo cuidaremos de nós mesmos? Essa doença lembra a quem possa ter esquecido o quanto somos conectados e responsáveis o tempo inteiro pelo rumo da vida no mundo."