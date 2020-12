Por O Dia

09/12/2020

Rio- Diagnosticada com Covid-19 , Marieta Severo está internada no mesmo hospital que o marido, Aderbal Freire-Filho, que sofreu um AVC hemorrágico em junho e segue hospitalizado. Os dois estão no Copa Star, na Zona Sul do Rio.