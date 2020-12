Por O Dia

Publicado 05/12/2020 21:01 | Atualizado 05/12/2020 21:44

Rio - Marieta Severo, de 74 anos, foi internada, na sexta-feira, no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, com um quadro de pneumonia leve. A informação é do site Uol. A atriz foi diagnosticada com Covid-19, no dia 30 de novembro, após começar a gravar a nova novela, 'Um Lugar ao Sol', da TV Globo.