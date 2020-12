Simaria e o marido, Vicente Escrig reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 13:37 | Atualizado 10/12/2020 16:29

Rio - Simaria, da dupla com Simone, falou sobre sua vida sexual com o marido, o espanhol Vicente Escrig, em entrevista à Mônica Salgado no talk show 'Desarmônicas'.

Ao ser perguntada se faria sexo a três com o parceiro, a coleguinha foi 'sincerona'. "No nosso relacionamento não dá, eu sou ciumenta, não consigo imaginar meu marido tocando em outra pessoa. Minha cabeça para esse tipo, de três, é meio fechadinha", confessou.

A sertaneja é casada com Vicente há dez anos. Os dois tem dois filhos juntos, Giovanna e Pawel.