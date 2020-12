Laryssa Ayres e Maria Maya reprodução do instagram

Publicado 10/12/2020 14:58

Rio - Os fãs de Laryssa Ayres ficaram com a pulguinha atrás da orelha após ela mostrar seu novo apartamento no Instagram Stories, na última quarta-feira. Foi o bastante para especularem o fim do namoro entre a atriz com Maria Maya, já que elas estavam morando juntas.

Segundo o assessor de imprensa de Laryssa, as duas seguem namorando. "Ela e a Maria estão juntas há dois anos e meio praticamente, morando juntas. Só que agora a Larissa está gravando muito. A Maria vai começar a gravar. E a Laryssa vai ter o apartamento dela. Mas elas continuam juntas, felizes, se amando e está tudo certo. Só que cada uma vai ter seu apartamento", destacou ele ao DIA.