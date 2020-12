Caio Castro e Grazi Massafera Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2020 10:09

Rio - Ao lado da amada Grazi Massafera, o ator Caio Castro publicou uma foto, neste sábado, em seu prefil do Instagram. O clique registra viagem de moto do casal pelo Paraná, terra natal da atriz. Na localização, Caio marcou a Estrada da Graciosa, que é considerada uma das estradas mais bonitas do Brasil.

"Selvagens", escreveu ele na legenda da foto em que eles aparecem usando capacete e posam em frente a um edifício da região com um sino. Fãs e amigos dos atores deixaram mensagens na postagem como a atriz Giovanna Lancellotti, que fez questão de comentar a publicação com corações.