Ex-BBB Gabi Martins Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 10:46

Rio - A ex-BBB Gabi Martins surpreendeu os fãs com um ensaio super ousado no Instagram. Para celebrar seus 24 anos, a influencer e cantora postou duas fotos, neste sábado, com biquíni sexy e exibiu parte da virilha.

fotogaleria

"24 anos! Que seja lindo, que seja leve, que eu seja mais forte, que eu faça minhas vontades, que eu ame, chore, erre, aprenda, mas não deixe de ser eu mesma! Que eu me torne cada vez mais a mulher que eu sempre sonhei! Obrigada meu Deus", escreveu a ex-BBB.

A musa colocou o corpão para jogo e recebeu elogios de fãs."Que mulherão, maravilhosa", disse uma seguidora. "Orgulho de você", disse outra. "Linda", completou uma terceira