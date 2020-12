Por O Dia

Publicado 13/12/2020 11:48 | Atualizado 13/12/2020 13:18

Rio - A atriz Bruna Marquezine, que assinou recentemente com a Netflix , abriu o jogo sobre a vida pessoal em entrevista ao jornal O Globo. Sem papas na língua, ela expõe vida sexual e como se sente em plena pandemia.

Marquezine, que postou foto empinando o bumbum recentemente , comentou sobre o longo período de solteirice. "Estou bem. Quase não consigo me ver hoje com alguém. É claro que amanhã isso pode mudar. Até porque, quando eu me encanto, por mais que não namore, fico parada ali. Não tenho necessidade de ir para outra pessoa para ver como é", disse a atriz ao jornal O Globo.