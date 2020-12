Andressa Urach e Thiago reprodução do instagram

Rio - Andressa Urach vem compartilhando momentos pessoais com o novo namorado , Thiago Lopes, nas redes sociais, mas nem todos os fãs concordam com essa exposição da ex-Universal . Após críticas, neste sábado, ela rebateu os seguidores e disse que vai continuar compartilhando seus sentimentos por ele na internet.

“Eu acho incrível que algumas pessoas acham que porque a gente compartilha a nossa alegria na nossa rede social que você não pode fazer isso, você deve guardar em segredo. Gente, quem tem Deus não tem medo de inveja, não tem medo de macumba, tem Deus e ponto. Eu quero mostrar aos quatro cantos do mundo que o amor existe”, iniciou.



Ela foi categórica ao afirmar que está muito apaixonada e contente: “Eu estou muito feliz e quero compartilhar com as pessoas que é possível, o amor existe. Se você não gosta de ver minha felicidade, você pode sair do meu Instagram porque eu vou falar todos os dias para o meu marido que eu amo ele. Eu vou esperar ele cheirosa e vou falar o quanto eu tenho saudade dele. Eu fico com saudade dele quando ele sai de manhã para trabalhar"

Ela ainda disse que encontrou a alma gêmea dela e vai se casar com o rapaz em breve.