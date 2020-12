Romana Novais reprodução do instagram

14/12/2020

Rio- Esposa do DJ Alok, Romana Novais contou aos internautas quando sua filha, Raika, que nasceu no último 2 de dezembro com apenas 32 semanas de gestação , deve sair da UTI do hospital.

"Ela só pode sair da UTI quando estiver com 2kg. Na última sexta-feira, ela estava com 1,690kg. Só vão pesar ela de novo amanhã (nesta terça-feira).

A médica ainda deu outros detalhes sobre o dia do nascimento de Raika, que foi antecipado devido a complicações da Covid-19. "Confesso que fiquei perdida, não sabia ao certo o que estava acontecendo. E a dor não me deixava concentrar. Só sabia que estava tendo uma hemorragia intensa e que estava em risco. Mas não sabia que estava em um quadro de COVID. Só fiquei sabendo depois do parto", contou.

Romana também contou aos internautas que depois dessa experiência não pretende ter mais filhos. "Queríamos ter três biológicos, mas confesso que estou bem assustada... No momento não quero mais", disse ela.